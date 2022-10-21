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Латвийская православная церковь попросит патриарха Кирилла об автокефалии
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Латвийская православная церковь обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о предоставлении автокефалии — самостоятельности. Об этом сообщил Baltijas Balss.

Издание сообщило, что такое решение приняли на соборе церкви в Храме Всех святых в Риге. В нем участвовали как священнослужители, так и миряне, отметило СМИ. «Мы не в расколе», — подчеркнул представитель мирян.

«Собор состоялся. Как я и говорил, принято — исполнить закон и внести изменения в юридический устав. И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации. Других решений не принимали. Голосовали 161, за — 160, против — 1, 0 воздержались», — добавили в ЛПЦ.

В Русской православной церкви 21 октября заявили, что пока не получали официальных обращений от Латвийской православной церкви. «Получим — будем реагировать на соответствующем уровне», — сказал представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

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