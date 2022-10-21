В Минкультуры назвали «абсолютно логичным» исчезновение имени Бориса Акунина с афиш театров

В Министерстве культуры России назвали «абсолютно логичным» исчезновение имени писателя Бориса Акунина с афиш театров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Акунина в Минкульте назвали человеком, который «в это непростое время покинул страну, отказался от России», а также «публично выступил против ее богатой культуры». Такие деятелей культуры «друг за другом покидают наши учреждения», добавили там.

«В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — добавил представитель ведомства.

Ранее Борис Акунин заявил, что его имя перестали указывать на афишах четырех спектаклей РАМТа. «Я не осуждаю театры, которые вынуждены приноравливаться к густеющему государственному безумию», — прокомментировал писатель.