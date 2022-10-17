Крушение военного самолета в Ейске, призыв BTS в армию и другие новости дня

В Ейске на жилой дом упал военный самолет Су-34 из‑за возгорания одного из двигателей. На месте крушения начался пожар площадью 2000 квадратных километров.

Российская армия с утра обстреляла несколько регионов Украины. По сообщениям СМИ, в Киеве прогремели четыре взрыва, один из которых пришелся на здание «Укрэнерго». Прилеты также были в Одессе, Запорожье и Сумской области, где пострадал объект критической инфраструктуры.

Сергей Собянин объявил о выполнении всех задач по частичной мобилизации в Москве. Пункты сбора закрылись, а уже разосланные повестки прекратили свое действие.

На актера Артура Смольянинова («9 рота», «На краю стою») составили административный протокол за дискредитацию армии России. В настоящее время он находится в США.

Марина Овсянникова покинула Россию и сейчас находится под защитой одной из европейских стран. Тем временем московский суд постановил, что 11-летняя дочь экс-редактора Первого канала должна проживать с отцом.

Для получения немецкой визы граждане России теперь должны предоставить выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Это касается не только туристических виз.

Власти Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с Россией на фоне приезда большого количества ее граждан. Текущую визовую политику в отношении россиян президент страны Саломе Зурабишвили назвала «довольно либеральной».

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на чемпионате Азии в поддержку массовых протестов в стране. Теперь ей грозит уголовное преследование на родине. Это первый за 43 года случай, когда иранская спортсменка выступает с непокрытой головой.

Умерла 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом бабушки из мультфильма «Тайна Коко». Продюсеры Pixar познакомились с ней во время командировки в Мексику, когда им нужно было исследовать традицию Дня мертвых.

Все вокалисты кей-поп-группы BTS будут призваны в южнокорейскую армию. Первым пойдет служить самый старший участник, 29-летний Чин. Вновь коллектив воссоединится лишь к 2025 году.

Детектив Бенуа Блан, сыгранный Дэниелом Крейгом главный герой фильмов «Достать ножи», является гомосексуалом. В грядущем сиквеле будет сцена, из которой это станет ясно.