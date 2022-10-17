На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

На актера Артура Смольянинова («9 рота», «На краю стою») составили административный протокол за дискредитацию армии России, сообщили РБК в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. Сейчас он находится за рубежом.

Смольянинов выступил с антивоенной позицией в апреле, когда давал интервью журналистке Катерине Гордеевой*. 13 октября актер рассказал «Медузе»**, что уехал в США на полтора месяца по рабочему предложению, в то время как в России ему «постепенно переставали давать работу», «по тем или иным причинам не брали туда, не брали сюда».