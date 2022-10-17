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На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:35

На актера Артура Смольянинова («9 рота», «На краю стою») составили административный протокол за дискредитацию армии России, сообщили РБК в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. Сейчас он находится за рубежом.

Смольянинов выступил с антивоенной позицией в апреле, когда давал интервью журналистке Катерине Гордеевой*. 13 октября актер рассказал «Медузе»**, что уехал в США на полтора месяца по рабочему предложению, в то время как в России ему «постепенно переставали давать работу», «по тем или иным причинам не брали туда, не брали сюда».

6 сентября суд в Москве оштрафовал на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии России актрису и заслуженную артистку Татьяну Рудину. Аналогичное дело было возбуждено против актрисы Кристины Асмус, но вскоре его прекратили.

* Катерина Гордеева признана Минюстом физлицом-иноагентом.

** «Медуза» признана Минюстом СМИ-иноагентом.

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