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На жилой дом в Ейске упал военный самолет

На жилой дом в Ейске Краснодарского края упал военный самолет Су-34, передает «Коммерсант» со ссылкой на диспетчерскую службу. По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этажи, пилоты успели катапультироваться.

Спасшиеся летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения загорелось топливо самолета, следует из сообщения Минобороны.

В телеграм-каналах публикуют фотографии и видео с места падения. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. квадратных метров.

На место крушения выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Рядом находится торговый центр «Меотида», но он и другие социальные объекты в городе не пострадали, сообщают местные власти.