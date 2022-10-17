В нескольких регионах Украины и в Киеве прозвучали взрывы

Ночью и утром 17 октября в центре и на юге Украины была объявлена воздушная тревога, пишет РБК со ссылкой на сообщения местных властей и СМИ.

В частности, тревогу объявили в Николаевской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях, в Киеве и Одессе.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о двух взрывах в Шевченковском районе Киева, всего в городе, по его словам, прогремело четыре взрыва. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что «Киев атаковали дроны-камикадзе».

Предварительно, одним из взрывов повреждено здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко со ссылкой на очевидцев заявил, что другой прилет пришелся на район железнодорожного вокзала.

Накануне поздним вечером украинские СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в Николаеве после обстрела.

В Сумской области взрыв произошел на объекте критической инфраструктуры, заявил глава региональной администрации Дмитрий Живицкий. Сообщается также о прилетах в Одессе и Запорожье, их детали не уточняются.

С понедельника 10 октября российская армия регулярно обстреливает критические объекты инфраструктуры во всех регионах Украины. По итогам первого дня обстрелов украинская ГСЧС отчиталась о 19 погибших и 105 раненых, а также об отсутствии электричества в 301 населенном пункте. 12 октября министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что ударам подверглось почти 30% энергетической инфраструктуры Украины.

На оперативном совещании российского Совбеза 10 октября Владимир Путин заявил, что массированный удар был нанесен по предложению Минобороны и по планам Генштаба, а его целями были объекты энергетики, связи и военного управления Украины. Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом, совершенным Украиной, и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».