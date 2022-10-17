Германия ужесточила визовые требования для россиян. Потребуется выписка из работающего в ЕС банка

Для получения немецкой визы граждане России теперь должны будут предоставить выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», сообщается на сайте VisaMetric. На это обратил внимание РБК.

Нововведение касается туристических виз, документов для посещения знакомых, друзей или родственников, деловых виз, виз для участников научных, культурных, спортивных мероприятий, а также виз в целях лечения. VisaMetric, как утверждается на сайте компании, — это единственный визовый центр, аккредитованный представительствами Германии в России.

Ранее Германия наряду с оплаченными билетами стала запрашивать подтверждение оплаты забронированного жилья. Онлайн-бронирования с отсрочкой оплаты теперь не подойдут, отмечает РБК. Страховку россияне обязаны оформлять также только в европейских компаниях. Документ должен быть составлен на английском или немецком языках либо с переводом на один из них.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Затем его примеру последовали не входящие в ЕС Швейцария и Норвегия.

Выдачу туристических шенгенских виз россиянам заморозили Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. Среди государств, закрывших границы для большинства граждан России, — страны Балтии, Польша, Чехия и Финляндия.