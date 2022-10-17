Собянин: в Москве завершилась частичная мобилизация, пункты сбора будут закрыты

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно его заявлению, пункты сбора мобилизованных будут закрыты сегодня, 17 октября, в 14:00. Градоначальник отметил: «Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие».

После старта частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов. 14 октября Владимир Путин сообщил, что к этой дате в стране мобилизовали 222 тыс. человек.

«Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — добавил он в тот же день.