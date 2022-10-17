Впервые за 43 года иранская спортсменка выступила без хиджаба — в знак поддержки протестов в стране

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на чемпионате Азии в Сеуле. Теперь на родине ей грозит уголовное преследование, пишет Marca.

Как отмечает издание, это первое выступление иранской спортсменки с неприкрытой головой за 43 года. Согласно закону Ирана, принятому в 1983 году, за появление на публике без хиджаба положены тюремное заключение и штрафы.

Рекаби пошла на такой шаг, чтобы поддержать массовые протесты в Иране, начавшиеся из‑за смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка умерла после того, как полицейские задержали ее за отсутствие хиджаба.

По итогам соревнований Рекаби заняла четвертое место. На чемпионате мира в 2021 году в Москве она стала бронзовой призеркой в многоборье (тогда девушка выступала в хиджабе).

«Правда в том, что, когда температура высокая, хиджаб становится проблемой. На соревнованиях мы пытаемся разработать костюмы сами. Мы пытаемся совместить хиджаб с высококонкурентным спортом», — ранее говорила Рекаби.

Массовые протесты начались в Иране 16 сентября — в день, когда стало известно о смерти Амини. Акции охватили более 100 городов и 30 провинций. В ходе столкновений с правоохранителями погиб 31 человек, в том числе 5 полицейских.