Марина Овсянникова, бежавшая из‑под домашнего ареста, покинула Россию

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова покинула Россию и сейчас находится под защитой одной из европейских стран. Об этом телеграм-каналу Avtozak Live сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Он не уточнил, в какой именно стране находится журналистка.

Тем временем Черемушкинский суд Москвы постановил, что 11-летняя дочь Овсянниковой должна проживать с ее экс-супругом. Также журналистку обязали выплачивать алименты на содержание дочери и 17-летнего сына — по 17 тыс. рублей в месяц на каждого до их совершеннолетия.

По словам стороны обвинения, Овсянникова похитила дочь и не давала ей общаться с отцом. Представитель органов опеки заявил в суде, что 11-летняя девочка должна оставаться с папой, поскольку мама «ведет политическую деятельность».

В начале октября бывший муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из‑под домашнего ареста с их 11-летней дочерью. Мужчина сказал, что наложил запрет на вывоз ребенка, а у девочки нет загранпаспорта.

Под домашний арест экс-редактора Первого канала отправили в середине августа — по уголовному делу о фейках про российскую армию. Поводом послужил одиночный пикет Овсянниковой. В июле она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»