Реклама
Новости
Марина Овсянникова, бежавшая из‑под домашнего ареста, покинула Россию
Семён Гудошников
Сегодня в 14:59

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова покинула Россию и сейчас находится под защитой одной из европейских стран. Об этом телеграм-каналу Avtozak Live сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Он не уточнил, в какой именно стране находится журналистка.

Тем временем Черемушкинский суд Москвы постановил, что 11-летняя дочь Овсянниковой должна проживать с ее экс-супругом. Также журналистку обязали выплачивать алименты на содержание дочери и 17-летнего сына — по 17 тыс. рублей в месяц на каждого до их совершеннолетия.

По словам стороны обвинения, Овсянникова похитила дочь и не давала ей общаться с отцом. Представитель органов опеки заявил в суде, что 11-летняя девочка должна оставаться с папой, поскольку мама «ведет политическую деятельность».

В начале октября бывший муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из‑под домашнего ареста с их 11-летней дочерью. Мужчина сказал, что наложил запрет на вывоз ребенка, а у девочки нет загранпаспорта.

Под домашний арест экс-редактора Первого канала отправили в середине августа — по уголовному делу о фейках про российскую армию. Поводом послужил одиночный пикет Овсянниковой. В июле она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

расскажите друзьям
теги
Первый канал
люди
Марина Овсянникова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение