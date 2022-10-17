Детектив Бенуа Блан, сыгранный Дэниелом Крейгом главный герой фильмов «Достать ножи», является гомосексуалом. Режиссер Райан Джонсон это подтвердил, передает Insider.

Insider увидел сцену, намекающую на то, что Блан живет с мужчиной, в грядущем «Достать ножи-2». На Лондонском кинофестивале Джонсону задали вопрос, действительно ли персонаж Крейга — квир-персона, на что он ответил: «Да, определенно».

Джонсон не стал называть имя актера, который сыграл любовника детектива, но в то же время отметил, что тот идеально вписывается в эту историю.

Сиквел «Достать ножи» выйдет на Netflix 23 декабря. Создатели уже показали трейлер, первые кадры и даже браузерную игру по мотивам фильма.

Продолжение получило подзаголовок «Стеклянная луковица». По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Блан. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.