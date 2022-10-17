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Скончалась 109-летняя мексиканка, ставшая прототипом бабушки из «Тайны Коко»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:00

В Мексике умерла 109-летняя Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом бабушки из мультфильма «Тайна Коко» студии Pixar. Об этом сообщает El País.

«Глубоко сожалею о смерти Марии Салуд Рамирес Кабальеро, Мамы Коко, неутомимой женщины и жизненного примера, которая стала источником вдохновения для этого любимого персонажа», — заявил министр туризма Мексики Роберто Монрой.

Рамирес Кабальеро умерла в том же городе, в котором и родилась в 1913 году, — Санта-Фе-де-ла-Лагуна в штате Мичоакан. Продюсеры Pixar познакомились с ней во время командировки в Мексику, когда им нужно было исследовать традицию Дня мертвых, играющую ключевую роль в сюжете «Тайны Коко».

Когда мультфильм вышел в прокат, соседи Рамирес Кабальеро быстро заметили сходство между мексиканской бабушкой и Мамой Коко, бабушкой главного героя, мальчика Мигеля, способного пересекать границу между мирами. Однако официально студия не заявляла, что образ мексиканки стал основой для персонажа.

Рамирес Кабальеро и ее муж всю жизнь занимались гончарным делом, они вырастили троих детей, у нее есть десятки внуков и еще больше правнуков и праправнуков. Семья мексиканки пыталась добиться признания от Pixar, но ничего не вышло.

В 2018 году «Тайна Коко» была удостоена двух «Оскаров»: в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня к фильму».

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