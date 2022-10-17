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Все участники BTS пойдут служить в южнокорейскую армию. Группа вновь соберется примерно в 2025 году
Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

Все участники кей-поп-группы BTS — RM, Чин, Сюга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук — обязаны пройти военную службу в Южной Корее. Об этом со ссылкой на представителей музыкантов пишет Sky News.

По их словам, коллектив вновь соберется «примерно в 2025 году». Согласно южнокорейским законам, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца. Специально для кей-поп-звезд парламент Южной Кореи в 2020 году поднял этот возраст до 30 лет.

Первым в армию пойдет самый старший участник BTS, 29-летний Чин, после того как его сольный график закончится в конце октября. «Другие члены группы планируют нести военную службу, исходя из своих индивидуальных планов», — говорится в заявлении представителей музыкантов.

В южнокорейском обществе продолжается дискуссия, должны ли участники BTS служить. Власти страны делают исключение для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны. В августе мэр Пусана Пак Хен Чжун попросил президента страны Юн Сок Еля дать возможность участникам BTS пройди альтернативную гражданскую службу взамен военной.

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