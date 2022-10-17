Президент Грузии допустила пересмотр безвизового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что республика может пересмотреть безвизовый режим с Россией на фоне массового приезда ее граждан на территорию страны. Зурабишвили цитирует ТАСС.

Текущую визовую политику в отношении россиян она назвала «довольно либеральной». «Все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала президент.

Она добавила, что приток россиян — вызов, но не угроза. По ее словам, среди въезжающих зачастую есть выходцы из Грузии, ранее утратившие гражданство республики, а также обладатели двойного гражданства.

В начале сентября лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что в пересмотре безвизового режима с Россией необходимости нет. Он добавил: «Сегодня не видно никаких рисков».

Визовый режим между Грузией и Россией был введен в декабре 2000-го по инициативе российской стороны. Безвиз для россиян начал действовать в 2012 году.