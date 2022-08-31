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Умер Михаил Горбачев, против Асмус завели дело о дискредитации ВС и другие новости дня
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Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты». Ее спродюсирует автор «Солнцестояния» Ари Астер
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Открытие счетов онлайн и отчеты о рекламе для Роскомнадзора: какие законы вступают в силу в сентябре
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МИД Венгрии: страны ЕС договорились приостановить упрощенную выдачу виз россиянам
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Джоан Роулинг написала книгу, героиню которой убивают после обвинений в трансфобии
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Умер Михаил Горбачев, против Асмус завели дело о дискредитации ВС и другие новости дня
Сегодня в 17:23

На 92-м году жизни скончался последний глава СССР Михаил Горбачев. Политик страдал от проблем с почками и умер в Центральной клинической больнице Москвы.

Против Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации вооруженных сил России. Какие именно высказывания актрисы стали поводом для заявления, неизвестно. Актриса неоднократно выступала против спецоперации на Украине.

Страны ЕС договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, заявил глава МИД Венгрии. Но полный запрет на выдачу согласовать не удалось, так как многие государства высказались против.

Минкульт Украины подаст в ЮНЕСКО заявку о включении центра Одессы в список Всемирного наследия. В организации пообещали рассмотреть ее в экстренном порядке в связи со спецоперацией России на территории страны.

Новый законопроект об ответственности за «гей-пропаганду» направили в правительство. Документ предлагает ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ и педофилии вне зависимости от возраста, а также оградить детей от любой информации о «нетрадиционных отношениях».

Минпросвещения запретило российским школьникам пользоваться смартфонами на уроках из‑за «новых санитарных правил». Ученики не должны отвлекаться на гаджеты, объяснили в ведомстве.

Собрали законы, которые вступают в силу в России в сентябре 2022 года. Они касаются, в частности, маркировки интернет-рекламы и отчетности по ней для Роскомнадзора, личных данных, донорства костного мозга и образования для инвалидов.

Джо Байден решил вновь участвовать в президентской гонке 2024 года. Также в числе кандидатов оказалась вице-президент США Камала Харрис.

Джоан Роулинг выпустила новый роман, главную героиню которого находят убитой после обвинений в трансфобии и расизме. Сама писательница назвала схожесть истории персонажа со своей «большим совпадением».

Группа «СБПЧ» представила клип на песню «Береги», посвященную воспоминаниям из детства. Ролик смонтирован из любительских кадров, снятых на 8-миллиметровую камеру неизвестными людьми в СССР.

В сети появился первый трейлер низкобюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед». Предупреждаем: образы главных героев далеки от тех, что были в детской сказке. Пятачок теперь — мужчина в резиновой маске кабана, а Винни-Пух выглядит слегка ужасающе.

Николас Кейдж присоединился к актерскому составу комедии «Сценарий мечты» от киностудии А24. Проект будет продюсировать автор «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер, а режиссером станет норвежский кинематографист Кристоффер Боргли.

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Михаил ГорбачевДжозеф БайденДжоан РоулингКристина АсмусНиколас КейджКристоффер Боргли
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