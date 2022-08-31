Проект об ответственности за «пропаганду ЛГБТ» вне зависимости от возраста направили в правительство

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил в правительство для отзыва законопроект, вводящий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» безотносительно возраста. Об этом депутат заявил в своем телеграм-канале.

ИТ-комитет Госдумы предлагает внести изменения в статью 6.21 КоАП, которая сейчас накладывает ответственность за «гей-пропаганду» лишь среди несовершеннолетних. Штрафы за данное нарушение в данный момент составляют до 100 тыс. для физических лиц и до 1 млн — для юридических.

Законопроект также предполагает введение штрафов за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних любой информации, демонстрирующей ЛГБТК-отношения, а не только их пропаганду.

«Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закрепленным в новой редакции Конституции Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Летом в Госдуму вносили два подобных законопроекта — один был разработан Законодательным собранием Севастополя и предполагал штрафы до 10 млн рублей, авторы второго — депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — предложили приравнять «ЛГБТ-пропаганду» к пропаганде войны, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти. Первый документ был отклонен, не дойдя до первого чтения, второй до сих пор ждет предварительного рассмотрения.