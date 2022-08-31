«Говори от сердца»: группа «СБПЧ» выпустила клип «Береги»

Музыкант Кирилл Иванов рассказал, что «Береги» посвящена тому, что всегда заканчивается, но при этом всегда остается с тобой. «О последнем лете детства, о маленьком шраме под лопаткой, который останется на всю жизнь, о брошенных между делом словах, которые вспоминаешь до самой смерти», — добавил он.