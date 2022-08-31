«Говори от сердца»: группа «СБПЧ» выпустила клип «Береги»

Российская группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Береги». Трек войдет в грядущий альбом коллектива, релиз которого состоится осенью.
Клип смонтирован из любительских кадров, снятых на 8-миллиметровую камеру неизвестными людьми в СССР. Их нашел и оцифровал дизайнер Дмитрий Шалаев в рамках проекта «Ниоткуда».
Музыкант Кирилл Иванов рассказал, что «Береги» посвящена тому, что всегда заканчивается, но при этом всегда остается с тобой. «О последнем лете детства, о маленьком шраме под лопаткой, который останется на всю жизнь, о брошенных между делом словах, которые вспоминаешь до самой смерти», — добавил он.
По словам Иванова, вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых придумала первый куплет и припев песни. Это ее воспоминания о детстве в деревне, где она проводила все лето.