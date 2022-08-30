Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2024 года

Президент США Джо Байден намерен претендовать на второй срок в качестве лидера страны. Движение в его поддержку уже подало заявку на участие Байдена в предвыборной гонке, cообщило РИА «Новости».
Согласно документам, кандидатом также станет вице-президент США Камала Харрис. Заявка на политиков была подана 26 августа, в преддверии выступления Байдена в Пенсильвании. Там 1 сентября он прочитает речь «Борьба за душу нации».
Движение Biden for Prezident займется сбором средств на предвыборную кампанию Байдена. Ранее в СМИ появлялась различная информация о планах Байдена относительно президентской гонки.
Bloomberg писал, что Байден действительно собирается баллотироваться на второй срок. Однако член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявляла в интервью New York Times обратное.