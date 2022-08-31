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вчера в 20:05
Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках
Сегодня в 09:09

Пользоваться мобильными телефонами на уроках в российских школах с этого учебного года запрещено из‑за новых санитарных правил. Об этом на общероссийском родительском собрании заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — цитирует его слова ТАСС.

Накануне помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил изымать у школьников смартфоны перед занятиями. По его мнению, гаджеты отвлекают детей от учебы. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие‑нибудь. Зашел ученик в школу, в „локере“ оставил (смартфон), родители спокойны», — сказал Мединский.

В 2019-м спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила полностью запретить смартфоны в школах, а зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов — выдать школьникам для учебы специальные телефоны с ограниченными возможностями.

В том же году правительство подготовило рекомендации, как школам ограничить использование мобильных устройств в своих стенах. Учебным заведениям предложили обязать всех присутствующих в здании школы выключать звук на мобильных устройствах, а в лучшем случае — убирать их в специальные места хранения.

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теги
Минпросвещения РоссииСовет ФедерацииГосдума
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