ЮНЕСКО экстренно рассмотрит заявку о включении центра Одессы в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО рассмотрит заявку о включении Одессы в список Всемирного наследия. Глава организации Одри Азуле поддержала намерение Минкульта Украины добиться внесение города в перечень, сообщили на сайте ЮНЕСКО.

Азуле сделала соответствующее заявление на встрече с главной украинского Минкульта Александром Ткаченко. Она отметила, что ЮНЕСКО готов принять новые меры по защите культурного наследия Украины, в частности, Одессы и Львова.

В ближайшее время Украина подаст заявление о признании исторического центра Одессы объектом Всемирного наследия. «Этот объект расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта», — отметили в ЮНЕСКО.

По информации организации, центр Одессы попал под артиллерийский обстрел. В ходе него 24 июля часть стеклянной крыши Одесского музея изобразительных искусств и его окны были повреждены.

«По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть экстренно рассмотрена представителями стран, входящих в комитет Всемирного наследия», — добавили в ЮНЕСКО.

Комитету Всемирного наследия будет рекомендовано также включить в перечень объекты в Киеве и Львове, которые сейчас находятся под угрозой. Помимо этого, ЮНЕСКО выделит Украине средства для защиты музейных коллекций и их оцифровки.

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