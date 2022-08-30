Умер Михаил Горбачев. Последний глава СССР скончался на 92-м году жизни

Умер советский и российский политик Михаил Горбачев. Он скончался в Москве на 92-м году жизни, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Последний лидер СССР умер вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, отметили в ЦКБ. Ранее В «Горбачев-фонде» рассказывали, что Горбачев страдал от проблем с почками.

Бывший президент СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Дату похорон определит семья политика.

Михаил Горбачев родился в Ставропольском крае 2 марта 1931 года. В детские годы он пережил аресты обоих своих дедов, а затем попал в немецкую оккупацию. С 13 лет будущий политик работал в колхозе, а после Великой Отечественной войны отучился в МГУ имени Ломоносова. В университете он встретил свою будущую супругу Раису.

В 1960-е годы Горбачев начал государственную работу. Он был депутатом XXII съезда КПСС, первым секретарем Ставропольского горкома, а затем — и крайкома. В 1978 году Горбачева назначили Секретарем ЦК КПСС, в 1980 году — членом Политбюро ЦК КПСС, в 1985 году — Генсеком ЦК КПСС.

В 1988 году Горбачев также стал председателем Президиума Верховного Совета СССР, а в 1990 году он был избран президентом СССР. Этот пост он покинул в декабре 1991 года. После отставки экс-лидер Советского Союза стал президентом «Горбачев-фонда», занимающегося социально-экономическими и политологическими исследованиями. Также он основал экологическую организацию Международный Зеленый Крест, был акционером «Новой газеты». Участвовал в президентских выборах 1996 года.

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