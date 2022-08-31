МИД Венгрии: страны ЕС договорились приостановить упрощенную выдачу виз россиянам

Главы МИД стран Евросоюза решили приостановить действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсетях.

Полный запрет на выдачу россиянам туристических виз в ЕС согласовать не удалось — некоторые страны высказались против. В числе последних была и Венгрия.

Когда появится официальное заявление на этот счет, а также вступит в силу решение о приостановке упрощенной выдачи виз, Сийярто не уточнил.

Ранее ряд европейских стран приостановил выдачу туристических виз гражданам России. В их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия сообщила, что с начала сентября в 10 раз сократит число таких документов для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

Венгрия, в свою очередь, заявила, что не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам. Глава МИД страны Петер Сийярто солидарен с высказыванием канцлера Германии о том, что ФРГ вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам, по крайней мере он «с трудом может себе это представить».

Что касается полного запрета ЕС на выдачу виз россиянам, в Еврокомиссии отмечали, что это невозможно. Все потому, что визовый кодекс Европейского союза не предусматривает подобных мер.

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