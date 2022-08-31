Открытие счетов онлайн и отчеты о рекламе для Роскомнадзора: какие законы вступают в силу в сентябре

В сентябре 2022 года в России вступает в силу ряд нововведений. Они касаются, например, маркировки интернет-рекламы и отчетности по ней для Роскомнадзора, личных данных, донорства костного мозга и образования для инвалидов. Коротко рассказываем о главных изменениях.

Компании не смогут отказать в обслуживании, если покупатель отказался делиться персональными данными

Если покупатель не намерен передавать сотрудникам обычного или онлайн-магазина полное имя, номер телефона и банковской карты, электронный и домашний адрес (и если по закону это не обязательно), ему не смогут отказать в покупке. То же коснется и предоставления услуг.

У операторов обработки персональной информации будет 24 часа, чтобы проинформировать власти об утечке данных и других происшествиях. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних.

Компании не смогут добавлять в договор условия, которые ущемляют покупателей

Продавцы, например, не будут имеют права:

— навязывать дополнительные услуги;

— ограничивать способ оплаты (к примеру, требовать, чтобы покупатель расплатился только наличными);

— ограничивать право потребителя требовать замены или возврата денег при обнаружении недостатков в товаре или выполненной услуге и так далее.

Вся реклама в интернете получит пометку «Реклама», отчитываться за нее предстоит перед РКН

Под действие новых норм попадет таргетированная, контекстная и медийная реклама в цифровом пространстве. Маркировку «Реклама» будут размещать на баннерах, в видеопроигрывателях, текстовых блоках, соцсетях.

Роскомнадзор будет фиксировать рекламу в специальном реестре, перед ведомством предстоит отчитываться. Подробнее о нововведении можно узнать в разъяснениях РКН, Ассоциации развития интерактивной рекламы и Ассоциации коммуникационных агентств России. Также свои разборы опубликовали профильные ресурсы «Консультант.Плюс», «Главбух» и «Юрист компании».

Банки обяжут открывать счета и выдавать кредиты физлицам в онлайне

Кредитные организации с так называемой универсальной лицензией (дает право на оказание всех банковских услуг, есть у подавляющего большинства банков в России) будут обязаны дать гражданам возможность открывать счета, вклады, получать кредиты в рублях без личного присутствия после идентификации. Открыть счет можно будет в приложении или на сайте.

Инвалидам будет предоставлено право на бесплатное второе образование

Инвалиды I, II или III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование. Также детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.

Запустят реестр доноров костного мозга

В России появится единый реестр доноров костного мозга. Добровольцам, согласившимся на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Пострадавшие при чрезвычайных ситуациях россияне получат право на психологическую помощь

Оказание такой помощи становится одной из основных задач единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Будут установлены единые правила оборота жилых и нежилых помещений

Права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места соотнесут с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.

В сентябре вступает в силу еще ряд нововведений. О запрете деления квартир на микродоли, обновлении примерных программ для автошкол, использовании платежей компаний за загрязнение окружающей среды и других изменениях можно прочесть здесь.

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