Джоан Роулинг написала книгу, героиню которой убивают после обвинений в трансфобии

В новом романе Джоан Роулинг «Чернильное сердце» (The Ink Black Heart) присутствует сюжетная линия, которая, похоже, вдохновлена давлением на писательницу из‑за ее высказываний о транс-персонах. На это обратил внимание Rolling Stone.

Книга Роулинг знакомит с персонажем Эди Ледуэлл — вымышленным автором популярного на ютьюбе мультфильма. После того как некоторые пользователи сочли картину расистской, трансфобной и эйбилистской (дискриминирующей людей с инвалидностью), женщине начинают поступать угрозы от интернет-троллей «за то, что у нее есть мнение».

Фанаты Ледуэлл отворачиваются от нее и распространяют фотографии ее дома. В конце женщину находят зарезанной на кладбище.

Журналисты издания считают, что новая книга Роулинг посвящена так называемым борцам за социальную справедливость. По их мнению, автор стремится передать, что героиня стала жертвой мастерски спланированной и поддерживаемой политиками кампании ненависти против нее.

Тем не менее, сама писательница в интервью ирландскому радиоведущему Грэму Нортону назвала сходство героини с ней «большим совпадением». «После некоторых событий, произошедших в прошлом году, я должна четко дать понять, что в моей книге нет изображения этого. Я написала книгу до того, как со мной произошли определенные события в интернете. Первый черновик книги был закончен в тот момент, когда все это только начиналось», — завила она.

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