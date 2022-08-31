Против Кристины Асмус завели дело о дискредитации армии России

На актрису Кристину Асмус завели административное дело о дискредитации армии России. Информация об этом опубликована в картотеке Тверского суда Москвы.

Дело было передано в суд еще 25 августа. Оно будет рассмотрено 6 сентября.

Какие именно высказывания Асмус стали поводом для заявления, неизвестно. «Коммерсант» подчеркивает, что 25 февраля Асмус опубликовала в своих соцсетях пост с текстом «Страх и боль. Молю, остановите все это». Затем она не раз высказывалась против военных действий на территории Украины.

В случае доказанной вины актрисе грозит штраф до 50 тыс. рублей.

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Представитель актрисы Валерия Уварова рассказала, что впервые слышит о протоколе, который составили в отношении Асмус. «Нам ничего об этом не известно. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — добавила она.

Ранее по статье о дискредитации оштрафовали на 50 тыс. рублей лидера «ДДТ» Юрия Шевчука. Поводом для составления протокола стало антивоенное заявление артиста на концерте в Уфе.

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