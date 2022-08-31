Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты». Ее спродюсирует автор «Солнцестояния» Ари Астер

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Сегодня в 15:08

Американский актер Николас Кейдж, известный по фильмам «Покидая Лас-Вегас» и «Без лица», снимется в комедии «Сценарий мечты» («Dream Scenario»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустит киностудия А24. Режиссером выступит норвежский кинематографист Кристоффер Боргли. На последнем Каннском фестивале была представлена его дебютная полнометражная работа «Тошнит от себя».

Продюсерами «Сценария мечты» станут Ари Астер, Ларс Кнудсен, Якоб Яффке и Тайлер Кампеллоне. Все они уже работали вместе над хоррорами «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

Детали о новом проекте кинематографистов пока не раскрываются. Когда начнется работа над ним и когда планируется выпустить фильм на экраны, также не сообщается.

Недавно Кейдж появился в комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». В картине он исполнил роль самого себя — голливудской звезды Николаса Кейджа. По сюжету карьера актера находится в упадке, и он соглашается встретиться с испанским миллиардером, чтобы выплатить долги. Попутно Кейдж начинает помогать ЦРУ, расследующему вероятные преступления богача.

Кроме того, Кейдж (реальный актер, а не его персонаж из «Невыносимой тяжести огромного таланта») снялся в драме «Свинья». В ближайшее время на экраны также выйдут триллер «Butcher’s Crossing» и комедия «Ренфилд» с его участием.

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