Население Земли превысило 8 млрд, Депп снимет первый за 25 лет фильм и другие новости дня

Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении или сделать его доступным только для россиян. В ответ на это платформа ограничила доступ к своему приложению для пользователей из всех стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

Минпромторг сообщил, что объем параллельного импорта достиг 6,5 млрд долларов, в среднем за месяц в страну ввозят товары на сумму 2 млрд. По прогнозам, к концу 2022 года этот показатель может составить около 16 млрд.

Население Земли официально превысило 8 млрд человек, сообщил проект Countrymetrics. Более трети людей проживают в Китае и Индии, в России — только 1,82% населения планеты.

Бурятия первой среди российских регионов вернула обязательное ношение масок в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Масочный режим вводится в общественных местах и транспорте, а также в социальных и медицинских учреждениях (включая аптеки).

76% вузов России повысили цены на обучение на первом курсе в 2022/2023 учебном году. В среднем стоимость для очников выросла примерно на 3%, для заочников — на 4,5%.

Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции. Ее развертывание должно пройти в два этапа, после которых аппарат будет состоять из семи модулей и сможет принимать экипаж из четырех человек. Сроки реализации проекта не уточняются.

Бизнесмен Йозеф Лиокумович рассказал, что купил 60% российского подразделения OBI за 600 рублей. По итогам сделки в его владение перешли 27 гипермаркетов сети в России.

Wildberries разместил на главной странице русскоязычный логотип — «Ягодки». В сети заподозрили ребрендинг, но позже выяснилось, что это просто реклама распродажи «Черная пятница». Рассказываем, как на это отреагировали российские бренды и простые пользователи.

Российско-украинская команда Team Spirit заняла первое место в престижном турнире по видеоигре Dota 2 — PGL Arlington Major. За победу киберспортсмены получили 200 тыс. долларов (около 12 млн рублей по текущему курсу).

Джонни Депп снимет свой первый за 25 лет фильм. Это будет биографическая драма про итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Одним из продюсеров выступит Аль Пачино.