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Минпромторг: объем параллельного импорта достиг 6,5 млрд долларов
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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем параллельного импорта, не требующего разрешения от правообладателя на ввоз товаров в страну, составил почти 6,5 млрд долларов. Его слова приводит «Интерфакс».

По прогнозу Мантурова, ожидаемый объем ввоза товаров по параллельной схеме до конца 2022 года может составить около 16 млрд долларов. Средний объем ввоза — 2-2,5 млрд долларов ежемесячно.

«…К разрешению параллельного импорта подход должен быть взвешенным, чтобы не навредить национальным компаниям. <…> Именно по этой причине мы прорабатывали и „доводили до ума“ соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ», — заявил вице-премьер.

В начале августа РБК со ссылкой на данные сервиса для предпринимателей «Мой склад» сообщил, что каждый десятый предприниматель на маркетплейсах начал продавать товары из списка параллельного импорта. В тройку самых популярных категорий продукции вошли товары для дома (есть в ассортименте у 19% опрошенных продавцов), одежда и обувь (17,5%), электроника и бытовая техника (11,8%).

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке товаров 96 пунктов. Согласно изначальной идее, механизм будет действовать до конца 2022 года. В июле Манутров анонсировал отмену схемы для товаров, которые на российском рынке удалось заместить.

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