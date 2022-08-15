Wildberries поставил на главную страницу русскоязычный логотип «Ягодки»

Российская торговая площадка Wildberries разместила на главной странице русскоязычный логотип «Ягодки» — он появился в шапке сайта сервиса.

Там же появились изображения разных сортов ягод: клубники, малины, черники и ежевики. Пока неясно, ребрендинг ли это или временная инициатива. В разделе «О нас» указано прежнее название маркетплейса. «Афиша Daily» обратилась в Wildberries с просьбой прокомментировать изменения.

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В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключала возможность смены названия компании на русскоязычное в ответ на реплику главы Минпромторга Дениса Мантурова о «засилье иностранных наименований» в рознице и промышленности. «Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — заявила Бакальчук.