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Бурятия первой из российских регионов возвращает масочный режим из‑за роста заболеваемости COVID-19
Сегодня в 14:01

Бурятия первой среди регионов России вернула обязательное ношение масок в общественных местах в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Ее слова передает РИА «Новости».

Масочный режим вводится в общественных местах и транспорте, в медицинских (включая аптеки) и социальных учреждениях, заявила Кузьмина. Также усиливаются требования к соблюдению правил гигиены.

Соответствующий указ регионального правительства будет опубликован 16 августа. Кузьмина уточнила, что за прошедшую неделю в Бурятии выявили 1210 больных коронавирусом, — в республике этот показатель растет, как и в среднем по России.

По данным Минздрава Бурятии на сегодня, 15 августа, в больницах находятся 183 пациента с COVID-19 и подозрением на него. 14 человек — в реанимации. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент. Заняты 88,8% коронавирусных коек.

В России за сутки выявлено 25 273 новых случая заболевания, передает оперативный штаб. Неделей ранее это число составляло 17 862.

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