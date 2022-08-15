Wildberries стал «Ягодками». В соцсетях шутят, как могли бы называться Ozon и Avito

15 августа российский маркетплейс Wildberries разместил на главной странице логотип «Ягодки». В сети решили, что компания проводит ребрендинг по примеру других компаний, и начали обсуждать изменения.

Только спустя несколько часов после объявления «Ягодки» маркетплейс признался, что русскоязычное название останется ненадолго — это всего лишь реклама распродажи «Черная пятница». Но в соцсетях уже успели придумать шутки о «русификации» Wildberries.

Как пользователи и российские бренды отреагировали на «Ягодки»

В твиттере вспомнили, что в конце июля Wildberries стал спонсором московского футбольного клуба «Спартак», и предположили, как теперь будет выглядеть форма спортсменов.

© championat/Twitter

Пользователи придумали свои варианты переименования и предложили другим брендам пройти русификацию.

Кому‑то понравились «Ягодки», но в нем сразу заподозрили администратора аккаунта «Корни русского», выступающего «за развитие русского языка» и «очистку от губительной иностранщины». Настоящим «Корням» и правда понравилось новое название Wildberries.

В основном же пользователи не оценили и высмеяли нововведение.

Еще до официального «признания» Wildberries в интернете полагали, что переименование приурочено к «Черной пятнице». Однако причины поверить в «Ягодки» все же были: в начале июня глава компании Татьяна Бакальчук обещала подумать над ребрендингом, когда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сетовал на «засилье иностранных наименований». Тогда же российский бизнес объяснил, что иностранные названия в товарах способствуют их более активным продажам — так уж сложилось, что для россиян они звучат более престижно.

После 24 февраля названия знакомых брендов в России меняются все чаще — либо становятся русскоязычными, либо сокращаются. «Макдоналдс» превратился во «Вкусно — и точка», L’Occitane стал называться «Л’Окситан», а магазины одежды Reserved и Cropp — RE и CR. Правда, от Wildberries они отличаются тем, что изначально у них были иностранные владельцы, которые сменились на российских.