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вчера в 15:56
Новый владелец российского бизнеса OBI купил его за 600 рублей
Сегодня в 09:14

Предприниматель Йозеф Лиокумович купил контрольный пакет (60%) российского подразделения немецкой компании товаров для дома и ремонта OBI за 600 рублей. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

В его владение перешли 27 гипермаркетов OBI в России. Forbes отмечает, что в 2019 году Лиокумович уже вел переговоры о приобретении сети — тогда обсуждалась сумма в 100 млн евро.

Бизнесмен сообщил: «Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги».

В 2021 году убытки OBI в России составили 2,5 млрд рублей, заявил предприниматель. В 2022-м негативно на результатах сети отразилось полуторамесячное закрытие, добавил он.

По словам Лиокумовича, остальные 40% OBI в России принадлежат непубличному российскому партнеру, имя которого он не раскрыл. В июле «Ведомости» писали, что доля такого объема перейдет к группе инвестиционно-строительных компаний (ГИСК) Max, а общий объем сделки составил 1 евро.

8 марта OBI заявила, что прекращает работу в России. 10 апреля «Ведомости» сообщили о конфликте мажоритарных акционеров российского подразделения компании с головной организацией.

12 апреля стало известно, что немецкие владельцы OBI передадут российскую сеть в доверительное управление предпринимателю Борису Любошицу, а затем бизнес будет продан инвестору, имя которого не называлось.

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