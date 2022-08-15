76% вузов России повысили цены на обучение на первом курсе в 2022–2023 учебном году хотя бы по одному направлению подготовки, сообщили в Минобрнауки. Заявление ведомства передает «Интерфакс».

В среднем стоимость для очной формы обучения выросла не более чем на 3%, для заочной — на 4,5%. Для специалитета очной и заочной форм рост составил не более 4%, для магистратуры — не более 5%.

Для студентов второго курса и выше более 50% вузов увеличили стоимость обучения на сумму, не превышающую уровень инфляции — согласно текущему законодательству, он предусмотрен в размере 4%.

В ведомстве подчеркнули: «По закону об образовании стоимость платных образовательных услуг не может увеличиваться после заключения договора, за исключением увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Согласно закону, вузы сами устанавливают стоимость платных образовательных услуг, при этом учитывается минимально допустимый размер оплаты, необходимый для их качественного оказания. Приемная кампания на бюджетные места подошла к концу 9 августа. Прием на платное обучение продолжается до конца месяца.