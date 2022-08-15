Реклама
Новости
«Реальные пацаны» возвращаются с новым сезоном
18:01
Андрей Иванюта/«ВКонтакте»
В Башкирии чиновницу жестоко убил бывший муж. Девушка 14 раз обращалась в полицию за защитой
17:26
В Москве и Петербурге появились секретные локации для фанатов «Майора Грома»
17:17
Бурятия первой из российских регионов возвращает масочный режим из‑за роста заболеваемости COVID-19
17:01
76% вузов повысили цены для первокурсников в будущем учебном году. Средний рост для очной формы — 3%
16:20
Forbes выяснил, что 300 сотрудников TikTok и ByteDance работали на китайскую пропаганду
16:16
Mika Vino проведет концерт на крыше «Цветного»
16:10
Agustín Fernández/Unsplash
Ритуальное агентство, регистрирующее бренд «Грустно и точка», пообещало не проводить свадеб
15:29
РБК: Евросоюз увеличил поставки косметики, парфюмерии и лекарств в Россию
15:26
За полгода вандалы причинили ущерб московским электричкам более чем на 27 млн рублей
15:00
Борис Гребенщиков запустил сбор средств на новый альбом «Аквариума»
14:36
Rutube скрыл iOS-приложение для пользователей из других стран, чтобы избежать удаления из App Store
Обновлено в 13:56
Megan Thee Stallion заплатила Future 250 тыс. долларов за его куплет в «Pressurelicious»
13:47
Роскосмос/«ВКонтакте»
Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции
13:45
Wildberries поставил на главную страницу русскоязычный логотип «Ягодки»
13:22
Новый владелец российского бизнеса OBI купил его за 600 рублей
12:14
«Ведомости»: Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах
11:51
Минпромторг: объем параллельного импорта достиг 6,5 млрд долларов
10:47
Российско-украинская Team Spirit выиграла мейджор по Dota 2
10:40
Svetlov Artem/Wikimedia
Сколтех сообщил об уходе части иностранных преподавателей после введения санкций против института
09:56
76% вузов повысили цены для первокурсников в будущем учебном году. Средний рост для очной формы — 3%
Сегодня в 13:20

76% вузов России повысили цены на обучение на первом курсе в 2022–2023 учебном году хотя бы по одному направлению подготовки, сообщили в Минобрнауки. Заявление ведомства передает «Интерфакс».

В среднем стоимость для очной формы обучения выросла не более чем на 3%, для заочной — на 4,5%. Для специалитета очной и заочной форм рост составил не более 4%, для магистратуры — не более 5%.

Для студентов второго курса и выше более 50% вузов увеличили стоимость обучения на сумму, не превышающую уровень инфляции — согласно текущему законодательству, он предусмотрен в размере 4%.

В ведомстве подчеркнули: «По закону об образовании стоимость платных образовательных услуг не может увеличиваться после заключения договора, за исключением увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Согласно закону, вузы сами устанавливают стоимость платных образовательных услуг, при этом учитывается минимально допустимый размер оплаты, необходимый для их качественного оказания. Приемная кампания на бюджетные места подошла к концу 9 августа. Прием на платное обучение продолжается до конца месяца.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение