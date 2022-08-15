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Countrymetrics: население Земли достигло 8 млрд человек
Сегодня в 15:10

Население Земли достигло 8 млрд человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Countrymetrics, занимающегося онлайн-подсчетами на основе информации ООН.

К 18.00 15 августа 2022 года численность населения планеты оценивается в более чем 8 млрд и 9 млн человек. При этом мужчин насчитывается больше, чем женщин, — 4,041 млрд против 3,968 млрд.

Более трети людей проживают в Китае и Индии. Население каждой из этих стран превышает 1,4 млрд человек. Жителями КНР являются 18,18% людей, жителями Индии — 17,72%.

В топ-10 самых населенных стран мира также входят США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бразилия, Бангладеш, Россия и Мексика. В России, по подсчетам Countrymetrics, проживают более 146 млн человек — это 1,82% населения Земли.

Сайт также указывает самые распространенные причины смертей в 2022 году. Среди них — ишемическая болезнь сердца, инсульт и инфекции нижних дыхательных путей. От них скончались 5,9 млн, 4,2 млн и 2,1 млн человек соответственно.

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