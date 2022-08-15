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Джонни Депп снимет свой первый за 25 лет фильм. Продюсером станет Аль Пачино
Сегодня в 16:25

Джонни Депп впервые за 25 лет выступит режиссером фильм. Актер намерен снять биографическую драму, пишет Variety.

Лента получила название «Модильяни», она будет основана на одноименной пьесе Денниса Макинтайра про итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни.

Согласно релизу картины, она будет посвящена насыщенным событиям в жизни Модильяни, которые уместились в 48 часов и стали судьбоносными. Долгое время работы художника активно критиковали, но после этих событий за ним закрепилась слава легенды живописи.

Продюсерами драмы числятся Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец») и Барри Навиди («Король Лир», «Саломея»). Продакшеном займется европейское подразделение американской кинокомпании Infinitum Nihil, основанной Деппом. Актерский состав и дата выхода пока неизвестны.

В своем заявлении Джонни Депп отмечает, что он очень рад возможности показать историю Модильяни на большом экране. Актер называет жизнь художника триумфом и уникальной историей, в которой не обошлось без серьезных трудностей.

Первым и на данный момент последним полнометражным фильмом, срежиссированным Джонни Деппом, стала драма «Храбрец» 1997 года. Однако за эти 25 лет актер часто выступал в роли продюсера, например картин «Великий», «Город лжи» и «Одинокий рейнджер».

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