Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции

Роскосмос в ходе военно-технического форума «Армия-2022» впервые представил макет Российской орбитальной станции. Об этом говорится в сообществе «ВКонтакте» госкорпорации.

Проект станции разработает РКК «Энергия», входящая в структуру Роскосмоса. Планируется, что развертывание космического аппарата будет проходить в два этапа. На первом он будет состоять из четырех модулей — научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового.

На втором этапе к станции должны присоединить целевой и производственный отсеки, а также платформу обслуживания. К этому времени гермообъем космического аппарата достигнет 667 кубических метров, 49 из которых для установки научной аппаратуры. Станция сможет принимать экипаж из двух — четырех человек.

Сроки первого и второго этапа развертывания станции не уточняются.

26 июля Юрий Борисов, назначенный незадолго до этого главой Роскосмоса, заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Приоритетом страны, по его словам, будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

4 августа исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сказал, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Это может произойти как в 2025-м, так и в 2030 году.