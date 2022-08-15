Российско-украинская Team Spirit выиграла «мейджор» по Dota 2

Киберспортивная команда Team Spirit, за которую выступают россияне и украинцы, заняла первое место в престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major. Об этом сообщает ТАСС.

В финале Team Spirit обыграли китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:1. Призовой фонд соревнований, проходивших в американском Арлингтоне, составил 500 тыс. долларов. Другая российская команда Virtus.Pro, выступавшая на турнире под названием Outsiders, стала восьмой.

Team Spirit и PSG.LGD уже встречались до этого — в гранд-финале чемпионата мира 2021 года The International Team Spirit обыграли китайцев, а в июле 2022-го, а в финале турнира Riyadh Masters, победу одержали PSG.LGD.

После начала российской военной операции на Украине Team Spirit решила перенести офис из Москвы в Белград и остановить расширение в России. Это решение объяснили этическими и практическими причинами. В составе Team Spirit выступают как россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse) и Александр Хертек (Torontotokyo), так и украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Также из Украины часть сотрудников компании.