Rutube скрыл iOS-приложение для пользователей из других стран, чтобы избежать удаления из App Store

Американская компания Apple потребовала от видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Rutube.

Другой предложенный вариант для решения проблемы модерации контента — сделать приложение видеохостинга доступным лишь для российских пользователей. Сейчас приложение Rutube доступно в 171 стране, отметили в пресс-службе.

Что произойдет, если Rutube не выполнит требования Apple, не сообщается. Но, по всей видимости, речь может идти об удалении приложения видеохостинга из Apple Store.

После блокировки на ютьюбе каналов российских государственных медиа (RT, Sputnik, «Россия 24», РБК, НТВ) и прокремлевских журналистов (Владимир Соловьев, Тигран Кеосаян) многие из них призвали подписчиков переходить на Rutube.

В начале мая Rutube подвергся крупнейшей хакерской атаке за свою историю. В СМИ говорили об утрате исходного кода ресурса, но представители видеохостинга это отвергли. В конце месяца гендиректор компании Александр Моисеев заявил, что сервисы Rutube восстановили на 99,9%.