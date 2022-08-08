Путин не поедет на Генассамблею ООН, Касаткина выиграла турнир WTA и другие новости дня

Президент России Владимир Путин не будет выступать на 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению в состав России. Когда он состоится, неизвестно.

Генпрокурор Краснов заявил, что в России с начала спецоперации заблокировали около 138 тыс. интернет-ресурсов. Более 340 требований прокуроров о блокировке фейков про военные действия было удовлетворено.

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе. В финале она обыграла американку Шелби Роджерс.

13% российских родителей используют при воспитании детей шлепки и подзатыльники, 7% — ремень, узнал ВЦИОМ. При этом к самим респондентам, когда они были детьми, физические наказания применяли значительно чаще.

Александр Беглов внес в закс законопроект, который предлагает наказывать владельцев животных за громкие звуки, которые издают питомцы в ночное время, а также по утрам в выходные и праздники. За нарушение планируется назначать штрафы — от 500 до 5000 рублей.

Финляндия собирается ограничить для россиян «транзитный туризм». Тем, кто использовал предыдущую финскую визу только для того, чтобы затем отправиться в другие страны, может быть отказано в «шенгене».

В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который СССР подарил Финляндии в 1990 году. Сейчас монумент помещен в местный музей. По словам местных властей, демонтаж связан с ремонтом соседней улицы.

С января по июль российская аудитория Facebook* снизилась в восемь раз, а Instagram* — почти в четыре, выяснил Forbes. Число пользователей Telegram, наоборот, выросло на 66% — до 41 млн человек.

Энди Серкис снимет сериал о жизни основательницы Музея восковых фигур в Лондоне Марии Тюссо. «Это не просто историческая драма, это уморительно сумасшедшая, бескомпромиссная, анархическая, панковская история», — подчеркнул режиссер.

Вышел трейлер второго сезона сериала «Контейнер». Премьера драмы с Оксаной Акиньшиной о суррогатном материнстве — 8 сентября.

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.