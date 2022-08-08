Энди Серкис снимет сериал о Марии Тюссо

Актер и режиссер Энди Серкис («Веном-2») снимет сериал «Мадам» о жизни основательницы Музея восковых фигур в Лондоне Марии Тюссо. Об этом сообщает Variety.

Сериал должен пролить свет на безжалостную бизнес-леди, которая самостоятельно построила бизнес в XVIII веке. История затронет эпоху Просвещения в Париже, Французскую революцию и переезд Тюссо в Великобританию.

«Это не просто драма о периоде, это уморительно сумасшедшая, бескомпромиссная, анархическая, панковская история. <…> Мария четко знает одну вещь: если вы собираетесь рассказать историю своей жизни, сделайте ее увлекательной, даже если вам придется ее выдумать, и, что бы ни случилось, вырежьте скучные фрагменты», — рассказал Серкис.

Кто сыграет в сериале, а также когда состоится премьера, пока неизвестно.