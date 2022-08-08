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В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:05

В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире» (Maailman rauha), который Финляндии подарил Советский Союз в 1990 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу», — рассказала телекомпания Yle.

Памятник передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки. Затем власти города решат его дальнейшую судьбу. «Демонтаж монумента связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должная пройти через место, где он ранее располагался», — отмечает Yle.

Скульптуру «Мир во всем мире» установили на Хаканиеменранта в январе 1990 года. Она представляет собой изображение людей из разных уголков земли, которые держат на поднятых руках глобус.

Тогда Хельсинки в качестве ответного жеста передал Москве скульптуру «Дети мира». Она находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

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