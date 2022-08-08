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Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе

Виктория Шанина
Сегодня в 8:48

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира категории WTA 500 в американском городе Сан-Хосе. Об этом пишет РИА «Новости».

В финале турнира россиянка сыграла против американской теннисистки Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счетом 2:1 (6:7, 6:1, 6:2). Спортсменки провели на корте 2 часа 32 минуты.

Призовой фонд турнира превышает 750 тыс. долларов. Также благодаря этой победе Касаткина поднимается на девятое место мирового рейтинга. В чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) российская теннисистка теперь на третьем месте.

Дарья Касаткина — первая ракетка России. Трофей турнира WTA стал для нее первым в этом сезоне. В прошлом году она также играла за этот титул в Сан-Хосе, но уступила в финале американке Даниэль Коллинз. Всего на счету Касаткиной пять выигранных турниров WTA в карьере.

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