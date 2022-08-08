Forbes: в России аудитория Instagram* и Facebook* уменьшилась на 80%

С января по июль ежедневная российская аудитория Facebook* снизилась в восемь раз, а Instagram* — почти в четыре раза. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

После начала военной спецоперации аудитория Instagram упала с 37,8 млн в феврале до 30 млн пользователей в марте. Затем в апреле аудитория сократилась вдвое — до 14,2 млн человек. В июле среднесуточное количество пользователей составляло 10,6 млн.

Количество человек, которые пользовались соцсетью дольше 5 минут, сократилось еще сильнее. Так, с февраля по март аудитория упала с 28,9 млн до 16,9 млн, с марта по апрель снизилась до 6 млн, а к июлю — до 5,5 млн.

Количество пользователей Facebook уменьшилось с 9 млн в феврале до 1,9 млн в июле. Больше 5 минут в соцсети в феврале проводили 2,7 млн человек, а в июле эта цифра упала до 305 тыс.

По мнению руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюкова, аудитория социальных сетей могла упасть, но не так радикально. Он отмечает, что из‑за огромного числа блокировок медиа и сервисов россияне стали активно пользоваться VPN, и теперь они заходят в сеть не под своими IP-адресами. Козлюков подчеркивает, что методология подсчета аудитории вызывает вопросы.

В свою очередь, представитель Mediascope рассказал, что компания «видит всю картинку медиапотребления», включая тех пользователей, что захотят в сеть через VPN.

Forbes пишет, что Telegram наоборот резко поднялся — на сегодняшний день в него заходит более 41 млн человек ежедневно, что составляет 66% прироста. Рост аудитории также показал и «ВКонтакте» — с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле.

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta* экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook оказались запрещены и заблокированы в России.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.