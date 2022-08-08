Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 «делегатов со всей области», которые единогласно подняли руку в знак согласия проведения референдума «по вопросу воссоединения с Россией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если на территории занятых Россией украинских областей пройдет референдум, то переговоры с Москвой будут окончательно прекращены.

В Кремле на это ответили, что переговоры в любом случае не ведутся, а желание провести референдум исходит от инициативных жителей самих областей.