Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм»

Финляндия собирается ограничить для россиян «транзитный туризм». Тем, кто использовал предыдущую финскую визу только для того, чтобы затем отправиться в другие страны, в будущем может быть отказано в шенгене. Об этом в интервью телерадиокомпании Yle заявил глава консульской службы финского МИД Юсси Таннер.

«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда‑то еще», — цитирует его слова РБК.

МИД страны отметил, что после снятия ковидных ограничений многие россияне использовали финский шенген лишь для того, чтобы въехать через Финляндию в другие страны соглашения, например средиземноморские.

Финский МИД уже сократил число выданных россиянам туристических виз, ограничив запись на прием в диппредставительствах страны в России. Сейчас в них ежедневно принимают только 1000 заявлений, а в будущем эта цифра может сократиться еще.

Согласно опросу Yle, 58% жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам. За продолжение выдачи разрешений выступили 24% респондентов.

Ранее Таннер говорил, что Финляндия рассматривает шесть вариантов ограничения туризма из России: полное прекращение выдачи виз, ограничение числа принимаемых заявлений, разрешение на въезд только по веским причинам (например, похороны, лечение, поездка к родным), аннулирование ранее выданных виз, закрытие пассажирских перевозок.

Шестой вариант, который поддерживает сам МИД страны, — следовать политике Евросоюза. Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен считает, что вопрос выдачи туристических виз в России следует согласовать на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения.