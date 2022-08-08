перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве 17:12
Вышел трейлер второго сезона «Контейнера» — сериала о суррогатном материнстве 17:08
Марину Овсянникову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 17:03
Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм» 16:17
Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве мюзикл «Три товарища» 16:09
Роман Грачев/Unsplash
Kia отзовет в России 105 тыс. автомобилей из‑за проблем с подушками безопасности 16:01
Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка» 15:25
ВЦИОМ: 13% россиян воспитывают детей подзатыльниками, 7% — ремнем 15:04
Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений 13:37
Энди Серкис снимет сериал о Марии Тюссо 13:23
Christin Hume/Unsplash
Генпрокурор: в России заблокировали 138 тыс. сайтов и страниц с начала военной операции 12:07
Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России 11:06
В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире» 11:05
В Центральном парке Нью-Йорка появилась статуя Путина 10:22
Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом 10:07
Anna Zvereva/Wikimedia Commons
NordWind получит субсидии в 5 раз меньше заслуженных из‑за оставленных за рубежом самолетов 9:27
Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе 8:48
Илон Маск предложил Байдену освободить всех осужденных по делам о наркотиках Вчера в 20:50
Беглов рассказал о планах построить в Петербурге 89 новых станций метро Вчера в 20:04
Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мире киберпанка? Показывает нейросеть Вчера в 18:44

Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Финляндия собирается ограничить для россиян «транзитный туризм». Тем, кто использовал предыдущую финскую визу только для того, чтобы затем отправиться в другие страны, в будущем может быть отказано в шенгене. Об этом в интервью телерадиокомпании Yle заявил глава консульской службы финского МИД Юсси Таннер.

«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда‑то еще», — цитирует его слова РБК.

МИД страны отметил, что после снятия ковидных ограничений многие россияне использовали финский шенген лишь для того, чтобы въехать через Финляндию в другие страны соглашения, например средиземноморские.

Финский МИД уже сократил число выданных россиянам туристических виз, ограничив запись на прием в диппредставительствах страны в России. Сейчас в них ежедневно принимают только 1000 заявлений, а в будущем эта цифра может сократиться еще.

Согласно опросу Yle, 58% жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам. За продолжение выдачи разрешений выступили 24% респондентов.

Ранее Таннер говорил, что Финляндия рассматривает шесть вариантов ограничения туризма из России: полное прекращение выдачи виз, ограничение числа принимаемых заявлений, разрешение на въезд только по веским причинам (например, похороны, лечение, поездка к родным), аннулирование ранее выданных виз, закрытие пассажирских перевозок.

Шестой вариант, который поддерживает сам МИД страны, — следовать политике Евросоюза. Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен считает, что вопрос выдачи туристических виз в России следует согласовать на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить