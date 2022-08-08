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Вышел трейлер второго сезона «Контейнера» — сериала о суррогатном материнстве

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

Start опубликовал дебютный трейлер нового сезона сериала «Контейнер». Премьера проекта состоится на стрим-сервисе 8 сентября.

В продолжении драмы суррогатная мама Саша родила ребенка, которого теперь должна оставить в клинике. За время знакомства и жизни в доме заказчиков она изучила их принципы и нравы и теперь переживает за малыша. Но еще больше Саше тревожно из‑за разрушенных отношений со своей дочерью Аней, от которой она долго скрывала правду.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Елизавета Шакира, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Маша Лобанова, Роман Васильев, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр, Сергей Годин и другие.

В качестве шоураннера выступил Алексей Ляпичев. Он также написал сценарий совместно с Максимом Кудымовым.

«В прошлом сезоне все герои были заложниками обстоятельств. А в этом они ищут пути разрешения проблем и конфликтов, получают второй шанс изменить свою жизнь и наладить отношения с близкими людьми. Им нужно понять, как правильно расставить приоритеты. Из‑за этого персонажи трансформируются: они раскрываются, становятся мягче, эмоциональнее, не скрывают свою боль, а открыто в ней существуют», — отметила исполнительница главной роли Акиньшина.

В 2021 году «Контейнер» стал первым российским проектом, который отобрали в линейку Apple Originals.

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