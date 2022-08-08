В России заблокировали 138 тыс. сайтов с начала военной операции

В России удалили или заблокировали около 138 тыс. сайтов после начала военной операции. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, после 24 февраля было заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировке недостоверной информации о СВО.

«После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей», — отметил Краснов.

Он также прокомментировал иск о признании батальона «Азов»* экстремистской организацией. По словам Краснова, ведомство собрало доказательства о преступлениях экстремистской и террористической направленности, а также факты участия обученных в батальоне наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами.

*Экстремистская организация, ее деятельность запрещена в России.