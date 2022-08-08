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Беглов хочет штрафовать владельцев животных за лай, вой и другой шум питомцев ночью и в праздники

Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Закс законопроект, который предлагает наказывать владельцев животных за громкие звуки, которые издают питомцы в ночное время, а также с 8 до 12 часов в выходные и праздники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред партии «Яблоко», депутат Борис Вишневский.

За нарушение планируется назначать штрафы — от 500 до 5000 рублей. Составлять протоколы должно будет Управление ветеринарии Петербурга.

Необходимость внесения поправок Беглов объясняет множеством жалоб на владельцев домашних животных, которые поступают в Управление ветеринарии. Кроме того, нынешняя редакция петербургского закона, который вводит наказание за нарушение тишины и покоя ночью, в праздники и выходные, не учитывает, что источником шума могут быть питомцы, отмечает губернатор.

По мнению Вишневского, это очередной «мертвый» законопроект, который нужен лишь, чтобы отчитаться о проделанной работе. «У нас если ночью (как, например, на намыве на Васильевском) ведутся реально громкие строительные работы, не дающие спать всему кварталу, — так никого не дозовешься, чтобы составили протокол и наказали. А тут на лай собаки будут приезжать? Хочу спросить губернатора и правительство: вы сами-то в это верите?» — пишет депутат.

По его мнению, даже если ветинспекторы будут приезжать ночью, неясно, как они будут проверять, где лаяла собака. «В нынешних домах это не всегда поймешь — откуда шум. Только вообразите: в два часа ночи звонят в квартиру, чтобы выяснить, не у вас ли лают? Да в ответ облают не хуже любой собаки», — отметил Вишневский.

Предыдущий «закон о тишине» приняли в Петербурге в 2013 году. В СМИ он получил ироничное название «закон о топоте котов». Как отмечает «Ротонда», у полицейских почти 10 лет не было прав составлять протоколы на нарушителей, соответствующий договор с МВД городские власти заключили только в марте 2022 года.

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