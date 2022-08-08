перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ГЭС-2», парк «Яуза» и стартап по присмотру за питомцами: названы лучшие городские проекты в Москве 17:12
Вышел трейлер второго сезона «Контейнера» — сериала о суррогатном материнстве 17:08
Марину Овсянникову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 17:03
Финляндия намерена ограничить для россиян «транзитный туризм» 16:17
Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве мюзикл «Три товарища» 16:09
Роман Грачев/Unsplash
Kia отзовет в России 105 тыс. автомобилей из‑за проблем с подушками безопасности 16:01
Владелец «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка» 15:25
ВЦИОМ: 13% россиян воспитывают детей подзатыльниками, 7% — ремнем 15:04
Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без предустановленных российских приложений 13:37
Энди Серкис снимет сериал о Марии Тюссо 13:23
Christin Hume/Unsplash
Генпрокурор: в России заблокировали 138 тыс. сайтов и страниц с начала военной операции 12:07
Siemens начал реструктуризацию бизнеса в России 11:06
В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире» 11:05
В Центральном парке Нью-Йорка появилась статуя Путина 10:22
Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом 10:07
Anna Zvereva/Wikimedia Commons
NordWind получит субсидии в 5 раз меньше заслуженных из‑за оставленных за рубежом самолетов 9:27
Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе 8:48
Илон Маск предложил Байдену освободить всех осужденных по делам о наркотиках Вчера в 20:50
Беглов рассказал о планах построить в Петербурге 89 новых станций метро Вчера в 20:04
Как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в мире киберпанка? Показывает нейросеть Вчера в 18:44

ВЦИОМ: 13% россиян воспитывают детей подзатыльниками, 7% — ремнем

Семён Гудошников
Сегодня в 15:04

13% российских родителей используют при воспитании детей шлепки и подзатыльники, 7% — ремень. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Постановку в угол в качестве наказания применяют 19% родителей. Самые популярные меры — наставления и нравоучения (76%), а также ограничение просмотра телевизора, использования гаджетов и прогулок (31%). 8% россиян при воспитании лишают детей карманных денег.

При этом среди молодых родителей (18–24 лет) применяют телесные наказания к детям, согласно опросу ВЦИОМ, 0%. То есть они вообще не используют подобные методы.

Социологи также спросили респондентов, какие методы воспитания применяли к ним самим, когда они были детьми. И здесь доля телесных наказаний значительно выше. 21% рассказали о наказании ремнем, 20% — о шлепках, щелчках и подзатыльниках.

В свою очередь, наставления и нравоучения применяли в детстве к 62% россиян, в угол родители ставили 30% опрошенных, 27% сталкивались с ограничением просмотра телевизора, использования гаджетов и прогулок, 11% — с лишением карманных денег.

«Постепенно происходит уход от физических методов воспитания в сторону разговоров, убеждений и ограничений. Воспитательные модели становятся более гуманными, демократическими, приходит понимание, что насильственные методы не позволяют установить доверительных отношений с ребенком, поэтому подавляющее большинство родителей в наши дни в первую очередь опираются на разговоры», — отмечают во ВЦИОМ.

Опрос проводился 23 июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВЦИОМ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить