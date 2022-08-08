13% российских родителей используют при воспитании детей шлепки и подзатыльники, 7% — ремень. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Постановку в угол в качестве наказания применяют 19% родителей. Самые популярные меры — наставления и нравоучения (76%), а также ограничение просмотра телевизора, использования гаджетов и прогулок (31%). 8% россиян при воспитании лишают детей карманных денег.

При этом среди молодых родителей (18–24 лет) применяют телесные наказания к детям, согласно опросу ВЦИОМ, 0%. То есть они вообще не используют подобные методы.

Социологи также спросили респондентов, какие методы воспитания применяли к ним самим, когда они были детьми. И здесь доля телесных наказаний значительно выше. 21% рассказали о наказании ремнем, 20% — о шлепках, щелчках и подзатыльниках.

В свою очередь, наставления и нравоучения применяли в детстве к 62% россиян, в угол родители ставили 30% опрошенных, 27% сталкивались с ограничением просмотра телевизора, использования гаджетов и прогулок, 11% — с лишением карманных денег.

«Постепенно происходит уход от физических методов воспитания в сторону разговоров, убеждений и ограничений. Воспитательные модели становятся более гуманными, демократическими, приходит понимание, что насильственные методы не позволяют установить доверительных отношений с ребенком, поэтому подавляющее большинство родителей в наши дни в первую очередь опираются на разговоры», — отмечают во ВЦИОМ.

Опрос проводился 23 июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.