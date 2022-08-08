Путин не поедет на Генассамблею ООН. Российскую делегацию возглавит Лавров

Президент России Владимир Путин не будет выступать на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Поездка и выступление не планируются», — цитирует его слова ТАСС. Причины такого решения не уточняются.

Российскую делегацию на Генассамблее будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Всего в нее войдет десять человек, среди которых заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Согласно предварительной повестке сессии, представители стран будут обсуждать экономический рост, поддержание мира и безопасности, предотвращение вооруженных конфликтов, развитие Африки, продвижение прав человека, гуманитарное взаимодействие, разоружение, борьбу с наркотиками, криминалом и терроризмом.

На Генассамблее запланированы выступления президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В этом году мероприятие впервые с 2019 года пройдет в очном формате. В предыдущие два раза часть выступлений была записана на видео из‑за пандемии коронавируса.